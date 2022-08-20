Россия за день обстреляла четыре громады Сумщины: Живицкий рассказал о ситуации в области

В течение текущих суток, 20 августа, российская армия открывала огонь по четырем громадам Сумской области. В частности, и со своей территории.
Российские военные применили артиллерию и минометы.
О ситуации в области рассказал глава Сумской ОВ Дмитрий Живицкий.
"Буринская громада: почти в 15 с территории России совершен обстрел, вероятно из ствольной артиллерии - 4 прилета. Артобстрел продолжился в 17.25 – еще 4 прилета. Белопольская громада: после 16 часов враг ударил из минометов - 4 прилета. С 16:40 было выпущено еще 12 мин. Хотинская громада: после 16:30 зафиксировано 10 выстрелов (предварительно из КПВТ) по территории общины. Зноб-Новгородская громада: в 18.15 россияне били вероятно с САУ – 8 прилетов", - написал председатель ОВА.
Предварительно, по данным ОВА, к счастью, без жертв и разрушений.
Напомним, в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что происходит на границе с РФ и Белоруссией.
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