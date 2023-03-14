Россия за месяц наступления захватила крошечную часть земли, потеряв тысячи солдат и технику — Insider

В феврале РФ расширила захваченную ею территорию в Украине менее чем на 0,04%.

России удалось увеличить контролируемую ею территорию в Украине менее чем на 0,04% в феврале – в том же месяце, когда она начала свое новое наступление.

Об этом сообщает Insider со ссылкой на комментарий американского Института изучения войны.

Так, картографические данные Института показали, что Россия захватила всего на 0,039% больше территории в Украине в период с 31 января по 28 февраля. Это равно примерно 233,94 кв. км.

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Такое увеличение врагом подконтрольных ему территорий сродни тому, о чем сообщила трекинг-группа War Mapper. По ее данным, оккупантам удалось увеличить контролируемую ими украинскую территорию примерно на 0,01% в феврале (на 85 кв. км).

"Россия завоевала эту крошечную часть земли, потеряв при этом тысячи солдат и разбитую военную технику", – отмечается в материале издания.

В ИИВ сообщили, что "обе цифры достаточно малы", а причиной их отличия может быть крохотный просчет. Однако в конце концов обе цифры точно отражают ограниченное состояние захваченных Россией территорий.

Напомним, по данным британской разведки на 14 марта, российские войска продолжают попытки штурма в районе Бахмута. Враг пытается прорвать украинскую оборону и на Купянском и Лиманском направлениях. Противник безуспешно наступает на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

По данным ВСУ, российское наступление в районе Донецка выдохлось, и захватчикам нужно время на пополнение потерь.

Кроме того, известно, что для оккупантов на Донецком направлении установили лимит на использование боеприпасов. Враг испытывает недостаток.

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