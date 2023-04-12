Россия за ночь нарастила количество ракетоносителей в Черном море — сколько "Калибров" на вооружении

В Черном море увеличилось количество ракетоносителей, из которых Россия может снова атаковать Украину "Калибрамы".

В ночь на среду Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море до двух. Общий залп " Калибров " может достигать 12.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны "Півдня" Наталья Гуменюк.

"Враг за ночь нарастил количество ракетоносителей. В Черном море их сейчас два — надводная фрегат и подлодка, общий залп ракет типа "Калибр" может достигать 12", — отметила она.

Наталья Гуменюк подчеркнула, что угроза ракетного удара сохраняется.

"Вряд ли это будет массированный ракетный удар... Хотя аналитики и эксперты утверждают, что россияне могут собрать силы, чтобы накануне, например, контрнаступления, мощно ударить по территории Украины и напугать граждан", — предупредила Гуменюк.

Напомним, Наталья Гуменюк сообщала, что Россия может получить от Ирана новый дрон-камикадзе Miraj-532 и использовать его для обстрелов Украины.

Иран испытывает новый беспилотник Miraj-532, который может взрывать цели в радиусе 450 км, имеет рабочую высоту около 3,6 км и находиться в воздухе до 3 часов.

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