Россия "за" перемирие, но с условиями: Песков озвучил позицию Кремля

Дмитрий Песков / © Getty Images

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Россия поддерживает инициативу по временному прекращению огня в Украине на 30 дней, но подчеркивает необходимость учета собственных интересов.

Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков, передают РосСМИ.

По словам Пескова, идея перемирия «была поддержана сразу», однако Кремль считает нужным «подробно проработать» условия и учесть специфику ситуации на месте. Он подчеркнул, что такие инициативы должны быть «сбалансированными».

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Также Песков отметил, что вопрос Украины поднимался во время переговоров Владимира Путина с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой.

Напомним, ранее Зеленский сделал заявление о прекращении огня на 30 дней. Он отметил, что это предложение остается в силе. Однако именно от России мир не видел ответа.

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил Россию о последствиях, если она откажется прекратить боевые действия против Украины. Он добавил, что ответ будет решительным и скоординированным со всей Европой и США.