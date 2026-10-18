Россия за полгода может получить контроль над "Шахедами" по всей Украине: что известно об угрозе

Шахед / © Associated Press

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Россия может в течение следующих шести месяцев получить технологическую возможность управлять ударными беспилотниками типа "Шахед" в режиме реального времени над всей территорией Украины. Это станет серьезным вызовом украинской противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на советника президента Украины по оборонным технологиям Сергея Бескрестнова, известного как Флэш.

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Как Россия планирует управлять "Шахедами"

Речь идет о развитии российской спутниковой системы "Рассвет", которую Москва создает как альтернативу американской Starlink.

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В случае успешного развертывания спутниковой сети, российские военные смогут поддерживать связь с беспилотниками на значительных расстояниях, получать информацию с них и корректировать их полет непосредственно во время атаки.

Это означает, что ударные дроны потенциально смогут не только лететь по предварительно определенным координатам, но и изменять цели во время полета.

Особую опасность такая технология будет представлять для украинских средств радиоэлектронной борьбы, ведь спутниковые каналы связи могут осложнить подавление управления беспилотниками.

В то же время, возможности российской системы пока остаются прогнозом, а не подтвержденным фактом ее полноценного боевого применения.

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Почему возникла угроза для Украины

Предупреждение о российских технологиях появилось на фоне проблем с доступом украинских военных к американской спутниковой системе Starshield, созданной компанией SpaceX для военных и государственных нужд.

По словам Бескрестнова, Украина ведет переговоры со SpaceX и правительством США о снятии ограничений скорости для терминалов Starshield.

Ранее для оборудования установили ограничение около 160 км/ч. Поэтому беспилотники, которые двигаются быстрее, могут терять связь с операторами.

Это особенно критично для украинских дронов-перехватчиков, которые используются для противодействия скоростным российским беспилотникам с реактивными двигателями.

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Украина ищет способы противодействия

По информации Associated Press, украинские специалисты уже работают над альтернативными решениями, которые позволили бы снизить зависимость от американских спутниковых систем.

Среди возможных вариантов – использование других спутниковых сетей и развитие собственных технологий связи.

В то же время Бескрестнов предупреждает, что время играет решающую роль. Если Россия сможет развернуть свою систему раньше, чем Украина подготовит эффективные средства противодействия, это может осложнить защиту украинских городов от воздушных атак.

Пока независимого подтверждения того, что российская спутниковая система заработает в полном объеме в течение шести месяцев, нет.

Ранее сообщалось, что украинские военные поразили восемь российских пусковых установок, которые используют для запуска баллистических ракет по Украине .

Мы ранее информировали, что в Украине и непосредственно в Киеве заговорили о начале частичного решения проблемы сбивания реактивных «Шахедов» .

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