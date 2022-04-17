Россия за сутки в Украине понесла большие потери, чем за 8 лет в Сирии – The Economist

Россия за сутки в Украине понесла большие потери, чем за 8 лет в Сирии – The Economist

Журналисты обратили внимание, что на бумаге военный бюджет Украины меньше, чем у города-государства Сингапура.

Украина нанесла больше потерь российской армии за 24 часа, чем Россия понесла за восемь лет боевые действия в Сирии.

Об этом пишет The Economist.

На бумаге военный бюджет Украины меньше, чем у города-государства Сингапура, обратили внимание журналисты: "Кому-то это может показаться странным".

Но цифры номинальных расходов резко занижают возможности некоторых стран, не считая того, что военные расходы отличаются.

Чтобы справедливо сравнить возможности, Питер Робертсон из Университета Западной Австралии разработал "военный паритет покупательной способности". Он корректирует оборонные бюджеты, как они распределяются между заработной платой, эксплуатационными расходами и оборудованием, а также как изменяются местные цены.

Например, зарплата и в Украине, и в России ниже, чем в Америке, что является ориентиром для расчетов. Строительство и обслуживание также дешевле.

Напомним, что потери оккупантов в Украине достигли около 20,1 тысячи человек.

Читайте также: