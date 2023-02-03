Россия заблокировала Интернет в Луганской области, чтобы скрыть перемещение войск — ISW

Мобильный Интернет в Луганской области не работает с 2 февраля.

Россия заблокировала мобильный Интернет в оккупированной Луганской области, вероятно, чтобы попытаться усилить оперативную безопасность. Оккупанты хотят скрыть новые дислокации своих войск.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Единый поставщик услуг мобильной связи на оккупированной Луганщине 2 февраля сообщил, что с 11 февраля приостанавливает покрытие мобильного Интернета по приказу Министерства цифрового развития, связи и СМИ России.

Центр "Украинское сопротивление" сообщал, что российские чиновники уже отключили мобильный Интернет на оккупированной Луганщине по состоянию на 2 февраля.

Украинцы использовали мобильные телефоны для сбора информации о российских войсках на оккупированной территории и посылали информацию украинским военным.

"Возможно, российские войска учатся на своих предыдущих неудачах в оперативной безопасности и адаптируются, чтобы защитить концентрацию российских войск в Луганской области в преддверии большого наступления, о котором все чаще предупреждают официальные украинские лица", — сообщает ISW.

Напомним, президент России Владимир Путин отдал приказ оккупационной армии до марта захватить территорию Донецкой и Луганской областей.

Новое большое наступление на Украину

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