Россия заблокировала продолжение мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ

ОБСЕ продолжит и в дальнейшем консультации со странами-членами относительно "будущей роли и присутствия миссии в Украине".

Кремль заблокировал продление мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом заявил глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

По его словам, за последние восемь лет российской агрессии против Украины миссия играла важную роль, предоставляя объективную информацию о безопасности и гуманитарной ситуации в местах, где разворачивался военный конфликт.

"Я глубоко сожалею, что мы не смогли достичь соглашения о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии из-за позиции Российской Федерации", — подчеркнул Збигнев Рау.

Он также добавил, что ОБСЕ продолжит и в дальнейшем консультации со странами-членами относительно "будущей роли и присутствия миссии в Украине".

"Пока эти дискуссии продолжаются, СММ сохранит свой организационный статус полевой операции ОБСЕ и будет и дальше выполнять функции, включая поддержание безопасности членов миссии, имущества и помещений", — подчеркнули в пресс-службе ОБСЕ.

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