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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Россия заблокировала путь к морскому перемирию: в Киеве озвучили тревожний прогноз

Пока перспективы возобновления экспорта зерна Черным морем остаются неопределенными.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Черное море

Черное море / © Associated Press

Украина не рассчитывает на достижение морского перемирия с Россией в ближайшие месяцы, поскольку страна-агрессор отклонила все предложения по прекращению огня.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий во время общения с журналистами в Брюсселе, пишет Bloomberg.

По словам министра, прекращение огня на море необходимо Украине для возобновления экспорта зерновой продукции через Черное море. Впрочем, пока оснований для оптимизма нет.

«К сожалению, сложно представить какие-либо положительные решения по этому вопросу в ближайшие месяцы», — сказал Высоцкий.

Он также подчеркнул, что Украина должна быть готова к дальнейшему сохранению критической ситуации.

По словам Тараса Высоцкого, украинская сторона получила от международных партнеров информацию о том, что Россия отказалась от предложенных вариантов морского перемирия.

«Все возможные варианты были испытаны, никаких результатов нет», — подытожил министр.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Египет, Индия, Турция и представители стран Ближнего Востока предлагали свои варианты, а Украина предложила зеркальное прекращение огня в Черном море.

Мы ранее информировали, что Россия нанесла удар по грузовому судну под флагом Антигуа и Барбуда в акватории Черного моря. После атаки вспыхнул пожар, погиб капитан судна.

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