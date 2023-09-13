Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россия задействовала в Украине новую армию — британская разведка

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
2432
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россия задействовала в Украине новую армию — британская разведка

Российские военные / Фото: Associated Press

Россия планировала перебросить эту армию в Украину позже, однако из-за контрнаступления ВСУ была вынуждена это сделать раньше.

Россия могла впервые перекинуть подразделения новой 25-й общевойсковой армии РФ в Украину. Вероятно, формирование дислоцируется в Луганской области.

Об этом стало известно британской разведке.

"Недавно в августе 2023 года в объявлениях о наборе в 25-ю армию утверждалось, что она будет развернута в Украине только с декабря 2023 года. По всей вероятности, подразделения были брошены в действие ранее, частично потому, что Россия продолжает бороться с чрезмерно растянутыми силами на фронте, а Украина продолжает свое контрнаступление на трех разных направлениях", — объяснили западные разведчики.

В разведывательном ведомстве не исключают, что Россия попытается использовать части 25-й армии для восстановления незадействованных резервных сил на поле боя, чтобы "придать командирам большую оперативную гибкость".

Напомним, что Кремль планирует новую волну мобилизации. В ISW сообщили подробности.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2432
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация