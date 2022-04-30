Россия задействовала внутренние долларовые резервы во избежание дефолта

Россия задействовала свои внутренние долларовые резервы, чтобы осуществить выплаты по двум выпускам внешних облигаций и избежать суверенного дефолта.

США разрешили транзакцию.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в американском Минфине.

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США добиваются того, чтобы РФ задействовала свои внутренние резервы, что снизит ее способность финансировать вторжение в Украину.

По словам источника, Россия использовала для осуществления платежа банк Дом.РФ, не попавший под санкции. Он направил платеж банку-корреспонденту Bank of New York Mellon Corp., направившему платеж в Citigroup.

Собеседник агентства отметил, что Citigroup вряд ли обработает платеж, пока не получит разрешение от регулирующих органов США и Великобритании. Пока процесс выплаты владельцам российских евробондов не завершен.

Ранее стало известно, что Россия обратилась в Бразилию с просьбой о поддержке в Международном валютном фонде, Всемирном банке и группе ведущих экономик G20. Это поможет ей противостоять санкциям из-за вторжения в Украину.

Бюджетный кризис и начало неофициального дефолта

Напомним, международное рейтинговое агентство S&P снизило кредитный рейтинг России в иностранной валюте до уровня SD, что означает "выборочный дефолт". Кредитный рейтинг в рублях остался на уровне CC – дефолт еще не наступил, но ожидается, что он станет практически неизбежным.

Агентство снизило рейтинг РФ в иностранной валюте после того, как российское Министерство финансов впервые с начала войны против Украины и введение новых санкций не смогло расплатиться по евробондам в долларах и перечислило эти выплаты в рублях.

Россия уже пережила дефолт в 1998 году, тогда это спровоцировало девальвацию рубля и рост цен.

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