Россия загнала себя в тупик: Буданов считает, что мобилизация в РФ является "подарком для Украины"

В украинской разведке считаются, что Россия, объявив в стране мобилизацию, этим только "загнала себя в угол".

Глава Главного управления разведки МО Кирилл Буданов прокомментировал мобилизацию в России. По его словам, этим решением Путин сделал "подарок для Украины", потому что это "ускорит процесс, который уже невозможно остановить".

Об этом глава ГУР генерал-майор Кирилл Буданов рассказал в интервью Наталье Мосейчук.

"Не нужно бояться мобилизации. На самом деле, это подарок для нас. Это только ускорит процесс, который уже невозможно остановить. Это агония. Они сейчас столкнутся с проблемой, которую мы уже пережили. Это, кстати, третий эпизод в истории России, когда происходит мобилизация: 1914-го, 1941-го и в третий раз — 2022-го.Россия претерпела себя в тупик.Из него в принципе еще реально выйти.Это признание того, что произошла ошибка.Они знают, как это показать.Механизмы и модель проработаны "Нам очень четко известно — выход на админграницы 1991-оо и начать попытаться выстроить какой-то диалог с соседями и миром. Но это автоматически означает трансфер власти", — отметил Буданов.

Напомним, в этом же интервью Буданов выразил уверенность, что активные боевые действия в Украине скоро закончатся.

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