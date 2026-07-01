Россия захватила еще 84 кв. км, но итог может шокировать Кремль — новый отчёт DeepState

Война России против Украины / © ТСН

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В течение июня российская армия смогла оккупировать 84 квадратных километра украинской территории, однако общий месячный итог вновь может оказаться не в пользу Кремля.

Аналитики мониторинговой группы DeepState прогнозируют, что площадь территорий, которую за этот период удалось освободить Силам обороны Украины, в конечном итоге превысит завоевания противника.

Эксперты отмечают, что если официально учесть все территории, освобожденные украинскими военными за прошлый месяц, то по итогам июньских боев у противника уже второй раз подряд получится «отрицательное число» прироста территорий, хотя на этот раз разница между продвижением обеих сторон невелика.

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Сейчас в публичном пространстве из соображений безопасности почти ничего не показывают об успехах ВСУ.

Штурмы-самоубийства: тактика одного солдата

Аналитики отметили, что в июне количество российских штурмовых операций вновь возросло — на этот раз на 4,4%. Однако такая статистика отражает не силу наступления, а специфику этих атак.

«Очень часто один российский военнослужащий идет в штурм, и что побуждает их идти на такое самоубийство — вопрос открытый», — подчеркивают в DeepState.

Во второй половине июня оккупанты добились определённых успехов в районах Константиновки, ДКУ и Гуляйполя. Это позволило оккупационной армии РФ несколько улучшить своё положение по сравнению с маем.

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Назревает переломный момент

По оценкам мониторинговой группы, в настоящее время в развязанной Россией войне назревает серьезный переломный момент, и дальнейшее развитие событий будет полностью зависеть от решений и действий украинского военного командования.

Аналитики сравнивают динамику последних двух месяцев: если в мае Силы обороны сделали два шага вперед, то в июне ситуация выглядела как «один шаг вперед, один назад».

В то же время украинцам советуют набраться терпения. Ожидается, что уже в июле на одном из направлений фронта Силы обороны Украины начнут официально сообщать о своих новых успехах.

Напомним, что российские оккупационные войска меняют тактику на севере Украины и пытаются расширить зону боевых действий в Харьковской и Сумской областях.

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