Полезные ископаемые / © Getty Images

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Российские войска взяли под контроль ценное месторождение лития вблизи села Шевченко в Донецкой области, что может оказать серьезное влияние на экономические планы Украины и партнерство с Соединенными Штатами.

Об этом пишет The New York Times.

По данным независимых мониторинговых групп, захват произошел в рамках летнего наступления РФ, которое продолжает продвигаться на восток.

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Несмотря на относительно небольшую площадь — всего около 100 акров, месторождение считалось одним из самых перспективных в стране из-за высокой концентрации лития. Этот минерал критически важен для производства аккумуляторов и других технологий, и США официально признали его приоритетным для экономики и национальной безопасности.

Соединенные Штаты и Украина заключили знаковое соглашение, которое предусматривало создание совместного инвестиционного фонда для разработки полезных ископаемых.

Однако последние события подчеркивают основную проблему: с увеличением территорий, контролируемых российскими войсками, Украина теряет не только суверенитет, но и свои ресурсные возможности.

По словам директора Critical Metals Михаила Жернова, «чем больше территорий захватывает РФ, тем меньше ресурсов Киев может предложить международным партнерам».

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Министерство экономики Украины, которое подписывало соглашение, воздерживается от комментариев. В свою очередь, представители РФ, в том числе чиновники в оккупированном Донецке, уже заявили об интересе государственной корпорации «Росатом» к разработке месторождения.

Это не первое выпадение стратегических активов из-под контроля Украины: Москва уже контролирует значительные запасы титана, марганца, угля и других полезных ископаемых.

Однако продолжение наступления РФ подвергает сомнению долгосрочные планы Киева по инвестированию в добывающую отрасль и укреплению стратегического партнерства с Вашингтоном. Соглашение, которое должно стать фундаментом для экономического восстановления и международной поддержки, теряет реальную основу из-за потери доступа к ключевым ресурсам.

Эксперты отмечают: чтобы сохранить шансы на реализацию соглашения, Украине необходима не только экономическая, но и военная помощь со стороны западных партнеров и как можно быстрее.

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Напомним, российские войска не могут прорвать оборонные позиции ВСУ вблизи Покровска и Мирнограда. Пытаясь совершить маневр охвата, оккупанты терпят значительные потери и не имеют успехов на фронте. Ситуация остается напряженной, но контролируемой.

Впрочем, существует риск проникновения вражеских сил на глубину Днепропетровщины, что может повлечь за собой новую волну эскалации.