Россия захватила рекордные территории за сутки перед важными переговорами: чем это грозит
В преддверии встречи Трампа и Путина Россия провела самое масштабное за год наступление на Украину.
Российская армия совершила самое масштабное за последние месяцы продвижения на востоке Украины. Только через 24 часа войска РФ захватили или заявили контроль над 110 квадратными километрами территории — это рекордный показатель с мая 2024 года.
Об этом пишет Alarabiya English.
Обычно Москве нужно пять-шесть дней, чтобы добиться подобных результатов. Однако в последние недели темп наступления значительно вырос. Наибольшее продвижение произошло в районе Доброполья в Донецкой области, где, по словам президента Владимира Зеленского, российские войска продвинулись на 10 километров, но Киев планирует быстро отбросить врага.
РФ заявила о захвате двух деревень вблизи Доброполья. В общей сложности 70% всех успехов российской армии в этом году сосредоточены в Донецкой области, которую Кремль объявил своей в 2022 году. По состоянию на 12 августа Москва контролирует 79% региона, что на 17% больше года назад.
Под угрозой остаются и последние крупные города под контролем Украины в области — Славянск и Краматорск, ключевой логистический узел фронта. Также продолжается затяжное сражение за Покровск, которое длится уже более полутора лет после падения Бахмута.
С апреля этого года темп российского наступления постоянно растет. За последние 12 месяцев РФ захватила более 6100 квадратных километров украинской территории — в четыре раза больше, чем за предыдущий год. В настоящее время под полным или частичным контролем России находится 19% довоенной территории Украины.
Напомним, в ОСУО «Днепр» сообщили, что на Покровском направлении Донетчины российская армия продолжает наступать. Армия РФ прилагает максимум усилий для блокирования Покровско-Мирноградской агломерации.
Как отмечается, наступательные действия врага фиксируются в районах населенных пунктов Родинское, Новоэкономическое, Миролюбовка, Мирноград, Луч, Удачное, Филиал и Зверевое.
Российская армия пытается накапливать силы для последующих атак. В ведомстве уверяют: Силы обороны сдерживают давление, сопротивляются и уничтожают превосходящие силы противника.