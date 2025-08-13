Россия захватила рекордные территории за сутки перед важными переговорами: чем это грозит

ВСУ на фронте / © Associated Press

Реклама

Российская армия совершила самое масштабное за последние месяцы продвижения на востоке Украины. Только через 24 часа войска РФ захватили или заявили контроль над 110 квадратными километрами территории — это рекордный показатель с мая 2024 года.

Об этом пишет Alarabiya English.

Обычно Москве нужно пять-шесть дней, чтобы добиться подобных результатов. Однако в последние недели темп наступления значительно вырос. Наибольшее продвижение произошло в районе Доброполья в Донецкой области, где, по словам президента Владимира Зеленского, российские войска продвинулись на 10 километров, но Киев планирует быстро отбросить врага.

Реклама

РФ заявила о захвате двух деревень вблизи Доброполья. В общей сложности 70% всех успехов российской армии в этом году сосредоточены в Донецкой области, которую Кремль объявил своей в 2022 году. По состоянию на 12 августа Москва контролирует 79% региона, что на 17% больше года назад.

Под угрозой остаются и последние крупные города под контролем Украины в области — Славянск и Краматорск, ключевой логистический узел фронта. Также продолжается затяжное сражение за Покровск, которое длится уже более полутора лет после падения Бахмута.

С апреля этого года темп российского наступления постоянно растет. За последние 12 месяцев РФ захватила более 6100 квадратных километров украинской территории — в четыре раза больше, чем за предыдущий год. В настоящее время под полным или частичным контролем России находится 19% довоенной территории Украины.

Напомним, в ОСУО «Днепр» сообщили, что на Покровском направлении Донетчины российская армия продолжает наступать. Армия РФ прилагает максимум усилий для блокирования Покровско-Мирноградской агломерации.

Реклама

Как отмечается, наступательные действия врага фиксируются в районах населенных пунктов Родинское, Новоэкономическое, Миролюбовка, Мирноград, Луч, Удачное, Филиал и Зверевое.

Российская армия пытается накапливать силы для последующих атак. В ведомстве уверяют: Силы обороны сдерживают давление, сопротивляются и уничтожают превосходящие силы противника.