Россия заказала у Ирана сотни ракет для атак по Украине: военный эксперт предупредил о большой опасности

Эксперт подчеркнул, что Украине очень нужны системы Patriot, чтобы быть защищенными от иранских ракет.
Военный эксперт Павел Нарожный рассказал, что у Украины почти нет средств защиты, чтобы сбивать иранские баллистические ракеты, которые Россия заказала у Тегерана для дальнейших обстрелов.
Об этом эксперт сказал в эфире совместного телемарфона "Єдині новини".
"Для нас это не очень хорошая новость. Потому что баллистические ракеты, о которых идет речь — у нас против них мало средств защиты. Если бы нам Пентагон или Германия передали системы Patriot, тогда мы были бы защищены. Как минимум те точки, где такие системы были бы установлены", – отметил он.
По словам Нарожного, Иран не передаст России оружие, если Америка ослабит санкции против Тегерана и позволит торговать нефтью.
"У Ирана главный козырь — это поставки нефти. Иран сейчас находится под санкциями, он поставляет нефть только в страны-изгои. Если бы Америка разрешила поставки нефти из Ирана, то это могло бы быть таким козырем, которым могли бы сыграть. То есть позволить Ирану поставлять нефть. нефть в обмен на то, чтобы Иран разорвал свое сотрудничество с Россией ", — добавил он.
Россия заказала сотни ракет в Ирану
По данным западных СМИ, Россия и Иран договорились о поставках баллистических ракет класса "земля-земля" Fateh-110 и Zolfaghar. Высокопоставленные должностные лица ЕС подтвердили эту информацию.
Между тем, российский публицист и социолог Андрей Пионтковский считает, что в настоящее время власти Ирана не заинтересованы в передаче России баллистических ракет для войны против Украины. Он пояснил, что на Иран давит не только Запад. Есть давление от неожиданного союза трех государств: Израиля, Турции и Азербайджана.
В Воздушных силах ВСУ прокомментировали ситуацию с противодействием баллистическим ракетам. Представитель ведомства подчеркнул, что против баллистических ракет эффективны — системы противовоздушной обороны SAMP-T и Patriot.
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