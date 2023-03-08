Россия закупила у Ирана тайком 200 контейнеров с оружием — Sky News

Россия вывезла из Ирана 200 контейнеров с оружием В общей сложности, это порядка 100 млн патронов и 300 тысяч снарядов.

Об этом пишет Sky News.

Как отмечается, два судна под российскими флагами вышли из иранского порта в январе 2023 года. Загружены они были контейнерами с патронами и снарядами.

В общем, речь идет о 100 млн патронов и 300 тысяч снарядов. Оккупанты получили от иранцев боеприпасы для реактивных систем залпового огня, минометов и пулеметов. Источники издания утверждают, что Кремль заплатил за них наличными, чтобы обойти санкции.

"Россия продолжает использовать Иран в качестве "тыловой базы", — говорится в сообщении источника.

Загруженные боеприпасы были на суда Musa Jalil и Begey – они ходят под российскими флагами. Один из них вышел из порта в Иране ориентировочно 10 января, второй – 12 января. Доставили в Астрахани около 200 контейнеров, наполненных оружием.

Напомним, в Китае считают передачу оружия агрессорке России сопоставимым с тем, что США оказывают военную поддержку Тайваню.

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