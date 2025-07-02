Россия закупит 200 тысяч мотоциклов для своих военных: ISW объяснил, зачем они им

Армия РФ / © Associated Press

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Российское военное командование модернизирует русские учебные полигоны, включая мототреки. Оно намерено закупить до 200 000 мотоциклов китайского производства для военных армии РФ.

Об этом сообщает ISW.

Новая тактика РФ

Министерство обороны РФ опубликовало 27 и 28 июня кадры, на которых российские официальные лица посещают Новосибирское высшее военное командное училище и новый военный учебный полигон в Краснодарском крае и подчеркнуло, что Россия создает программы обучения вождению мотоциклов на этих объектах.

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«Министр обороны России Андрей Белоусов и командующий сухопутными войсками России генерал-полковник Андрей Мордвичев обсудили улучшение возможностей России по подготовке войск и новых офицеров в Новосибирском высшем военном командном училище, и Белоусов приказал Мордвичову оснастить училище мотоциклами и вездеходами, чтобы помочь современным курсам. Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров заявил, что на полигоне в Краснодарском крае есть современный тренировочный полигон для мотоциклов, вездеходов и квадроциклов.

Российское военное командование в последние месяцы работало над формализацией тактики и обучения мотоциклов во всех российских вооруженных силах», — пишет Институт.

Однако российские источники продолжают рассуждать о способности российского Минобороны формализовать и улучшить использование российских мотоциклов. 13 июня российский телеграмм-канал заявил, что:

Мордвичев первым применил мотоциклы и квадроциклы в конце 2024 года, чтобы облегчить дальнейшее продвижение России в Покровск;

группировка войск РФ на Покровском направлении разработала формальные нормы использования мотоциклов до июня 2025;

командование пытается воспроизвести эти нормы в других районах фронта;

российские военнослужащие получают большую часть своих мотоциклов от волонтерских организаций или покупают мотоциклы самостоятельно;

Мордвичев намерен, чтобы российское Минобороны централизованно снабжало войска мотоциклами и создало запас мотоциклов;

Россия закупила более 40 000 мотоциклов китайского производства в 2024 году, и что российские войска получили 20 000 таких мотоциклов.

«Один российский военный источник сообщил, что Минобороны России намерено закупить 120 000 мотоциклов, 30 000 квадроциклов и 12 000 багги до конца 2025 года. Другой источник в Минобороны России заявил, что Минобороны намерено закупить до 200 000 мотоциклов и 60 000 других видов легковых автомобилей — вероятно, в 2025 году. Канал заявил, что Мордвичев также намерен нанять группу инструкторов для обучения солдат, как лучше управлять мотоциклами, и что некоторые из этих инструкторов могут быть бывшими членами группы „Вагнера“, — говорится в отчете.

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Российский милблогер и бывший инструктор Storm Z жаловался 30 июня, что российские мотоциклы и квадроциклы уязвимы для украинских FPV, что приводит к высшему соотношению убитых к раненым в бою. Милблогер отметил, что атаки мотоциклов могут быть более успешными, если российские войска будут использовать мотоциклы в тандеме со значительной поддержкой из воздуха, беспилотников и радиоэлектронной борьбы.

«Использование мотоциклов позволило российским войскам немного улучшить свою способность уклоняться от украинских беспилотников в спорных „серых зонах“ вдоль линии фронта, но скорость продвижения России пока не превысила шаг, несмотря на усилия по интеграции более быстроходных транспортных средств в тактику нападения», — заключили.

Напомним, Москва активизировала наступательные действия сразу в двух направлениях в Украине, заставляя Киев рассредоточивать свои силы и резервы. В центре российского внимания — стратегически важный Покровск и северо-восток Сумской области. Обе стороны пытаются укрепить свои позиции до наступления осени, традиционно замедляющей ход боевых действий.

По оценкам аналитиков и военных командиров, Кремль стремится получить больше территориальных достижений, прежде чем согласиться на прекращение огня. В свою очередь, Украина пытается сдерживать наступление и нанести России потери, чтобы создать более выгодные условия для предстоящих переговоров.

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