Россия закупит у Ирана новые дроны-камикадзе Arash-2: чем они опасны

Иран может дать России беспилотники Arash-2, способные поражать не только стационарные объекты, как Shahed-136, но и средства ПВО.

Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко на Youtube-канале ТСН.

По его словам, сегодня очень важно предотвратить рост сотрудничества между Ираном и Россией. Мусиенко отметил, что "сегодня уровень эскалации со стороны Ирана заметен".

"Иран собирается расширять номенклатуру поставок. Кроме Shahed-136 – еще дополнительно беспилотники Arash-2, которые, кроме стационарных объектов, зданий, на которые можно наводиться по координатам спутника, могут поражать радары и средства противовоздушной обороны", – заявил эксперт.

Следует отметить, что беспилотники Arash-2 имеют заявленную дальность применения до 2000 км. Крейсерская скорость – до 100км/час. Arash-2 может быть оснащен оптическими и тепловизионными сканерами для захвата различных видов целей. Он может несколько раз менять направления движения перед поражением цели. Одной из его основных задач является подавление систем ПВО.

По данным украинской разведки, Иран планирует отправить группу советников для оказания помощи РФ в боевом применении нового типа БпЛА Arash-2.

Оружие Ирана для России

Россия в последние недели кроме ракетных ударов начала атаковать гражданские объекты и критическую инфраструктуру городов Украины беспилотниками, которые получила от Ирана.

В результате этого Совет ЕС принял список санкций против трех граждан Ирана и одного предприятия за поставку дронов-камикадзе России.

По данным издания The Jerusalem Post, силы обороны Украины ликвидировали 10 иранских инструкторов, обучавших российских военных запускать дроны-камикадзе.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что через несколько месяцев Украина существенно усилит воздушную оборону.

Россия также пытается договориться с Ираном о поставках баллистических ракет, что свидетельствует о том, что сама РФ свои запасы уже исчерпала.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что у Ирана большая линейка беспилотников, кроме известных Arash-2 и Shahed-136, не менее десяти типов.

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