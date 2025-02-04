Россия замедлила наступление на фронте, но все еще терпит большие потери — ISW

Продвижение российских войск замедлилось с ноября 2024 по декабрь 2024 года.

Несмотря на то, что в последнее время российские захватчики снизили темпы продвижения в Украине, они продолжают нести большие потери на фронте.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

В январе 2025 года российские захватчики несли большие потери на фронте в Украине, но темпы их продвижения значительно упали по сравнению с предыдущим периодом.

В Министерстве обороны Украины заявили, что в январе 2025 года российские войска понесли 48 240 потерь, что составляет примерно три мотострелковые дивизии. Таким образом, январь стал вторым месяцем по количеству потерь месяцем после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Геолокационные данные указывают, что в январе российские захватчики продвинулись в Украине и территории Курской области на 498 квадратных километров, то есть по 16 километров в день. Кроме того, за месяц Россия потеряла примерно 96 квадратных километров территории, которые она контролировала ранее.

"Уменьшение захваченной территории примерно на 100 квадратных километров в период с декабря 2024 по январь 2025 года в сочетании с аналогичным ежемесячным уровнем потерь указывает на то, что российские войска несут такие же высокие потери, несмотря на меньший территориальный прогресс в ближайшей перспективе", — говорится в сообщении ISW.

Кроме того, эксперты указывают, что продвижение российских войск замедлилось с ноября 2024 по декабрь 2024 года.

"По предварительной оценке ISW, российское военное командование, вероятно, понесло рекордные потери личного состава с сентября 2024 года по ноябрь 2024 года, чтобы способствовать большему территориальному захвату, но остается непонятным, будет ли российское военное командование готово к таким потерям, если темпы продвижения российских войска будут продолжать снижаться по мере того, как российские войска будут продвигаться к населенным пунктам, которые лучше обороняются, таким как Покровск", — отметили в ISW.

Ранее сообщалось, что в январе Вооруженные силы Украины смогли увеличить количество подразделений, которые выводятся на восстановление боеспособности.

Мы ранее информировали, что США возобновили поставки вооружения Украине после короткой остановки, продолжавшейся несколько дней.

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