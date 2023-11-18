Обмен пленными между Украиной и Россией в последний раз состоялся в августе 2023 года – тогда удалось вернуть 22 военных. По всей видимости, россияне затягивают обмены, чтобы проводить свои пропагандистские кампании.

Об этом рассказал руководитель пресс-службы Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко в комментарии российскому изданию "Настоящее время".

Он подчеркнул, что у Украины много российских военнопленных и она готова обменивать их на своих защитников.

Одной из возможных причин замораживания процесса обмена российской стороной он назвал попытки РФ расшатать украинское общество – оккупанты хотят убедить родственников украинских военнопленных в том, что якобы обмены не происходят из-за позиции Киева.

"Так они используют военнопленных как еще один рычаг влияния на украинцев. Здесь палка с двух концов. И то, что их не интересуют судьбы собственных военнопленных. Они для российской стороны просто разменный материал и мясо для артиллерии. Они затягивают обмены, создают разные препятствия", – отметил Яценко.

В Украине уже переполнены места, где находятся пленные россияне.

Напомним, коллаборант Сальдо заявил о подготовке Украиной "удара по Польше".

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