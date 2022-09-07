"Россия занимается ядерным терроризмом": жителей районов возле ЗАЭС призывают срочно эвакуироваться

Жители Запорожской области, особенно районов вокруг ЗАЭС, призывают найти способ эвакуации.

Минреинтеграции запросило гуманитарный коридор для эвакуации гражданского населения из ТОТ Запорожской области, однако россияне не дают ответа. Учитывая это, людей просят эвакуироваться самостоятельно.

Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Запорожская АЭС. Россияне продолжают шантажировать украинцев и весь мир. Совбез ООН 6 сентября в очередной раз собирался по ситуации на ЗАЭС. Маски сорваны. Российское государство напрямую занимается ядерным терроризмом. Это первый прецедент в истории человечества", — подчеркнула она.

Верещук подчеркнула, что россияне держат в заложниках не только персонал станции, но и жителей временно оккупированных территорий, прилегающих к ЗАЭС. Это десятки тысяч человек, говорит она.

"Минреинтеграции пригласило гуманитарный коридор для эвакуации гражданского населения из ТОТ, прилегающих к атомной электростанции. В ответ – циничное молчание", — говорится в сообщении.

Поэтому жителей временно неподконтрольных правительству Украины районов, прилегающих к ЗАЭС эваироваться собственными силами.

"Эвакуйтесь! Найдите способ перебраться на подконтрольную территорию. Мы вас ждем и поможем", — заявила министерша.

Гражданам предлагают обратиться на горячие линии Минреинтеграции: 1548 или +38(096) 078 84 33 (круглосуточная линия для звонков и сообщений через мобильные приложения WhatsApp/Telegram/Viber в случае отсутствия мобильной связи).

Отметим, что российские войска захватили Энергодар Запорожской области, город, в котором расположена АЭС, 4 марта. Саму станцию оккупанты обстреляли.

21 июля стало известно, что российские оккупанты разместили военную технику, взрывчатку и оружие уже в машинном зале энергоблока АЭС.

Военные РФ саном на 7 сентября все еще остаются на ЗАЭС с оружием и боеприпасами, а также ведут обстрелы и устраивают различные провокации, подвергая человечеству ядерную катастрофу.

Ранее стало известно, что РФ пыталась оказывать давление на гендиректора МАГАТЭ.

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