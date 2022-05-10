Россия записывает убитых в список "пропавших без вести": СБУ перехватила разговор о свалке из тел "двухсотых"

Россия записывает убитых в список "пропавших без вести": СБУ перехватила разговор о свалке из тел "двухсотых"

Российская армия потеряла в войне с Украиной уже 26 тыс. своих солдат, но в Москве количество погибших уменьшают.

Чтобы скрыть настоящие цифры, в Российской Федерации записывают убитых военных в список "без вести пропавших". Тела погибших оккупантов складывают на импровизированных свалках. Поскольку "двухсотых" много, то горы трупов достигают двух метров высотой.

Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры россиян, перехвативших Служба безопасности Украины.

"Это не морг, это свалка. Здоровенная, это… поле – не поле, полигон – не полигон… Ограждено, оцеплено, никого не пускают. И, собственно говоря, там тысячами привозят. Свалку высотой с человеческий рост…" – рассказывает оккупант государства -оккупанта своей жене из "ДНР"

По словам захватчика, свалку организовать под Донецком. Ее охрана зарабатывает деньги, помогая родственникам погибших обнаружить их останки.

Оккупант говорит, узнал о "морге", потому что там его знакомая отыскала тело погибшего брата. Его искали среди горы трупов, "лежащих друг на друге".

Напомним, во время одного перехваченного разговора россиянка назвала устроивший Путин парад "позорным", потому что перспектив никаких нет. Впрочем, эта же женщина, считающая, что все это в России происходит через украинцев и что теперь их нужно уничтожать.

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