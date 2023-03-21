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Россия запретила оккупантам сдаваться в плен, даже "при условии полного окружения": как их будут наказывать

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
3650
Время на прочтение
1 мин
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Россия запретила оккупантам сдаваться в плен, даже "при условии полного окружения": как их будут наказывать

Российские оккупанты должны не сдаваться в плен "даже в условиях полного окружения".

Российским оккупантам Верховный суд РФ запретил сдаваться в плен "добровольно". За это им грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом пишет российское издание "Медуза".

Верховный суд РФ пояснил, что добровольная сдача в плен недопустима в оккупационной армии и считается "преступлением против военной службы". За это оккупантам грозит до 10 лет лишения свободы.

Также в России считают, что их захватчики, должны "сопротивляться, даже находясь в полном окружении".

Также с российских командиров сняли ответственность за преступные приказы. Теперь солдат оккупационной армии будут наказывать, если они совершили уголовное преступление после приказа командира.

Напомним, РФ созывает заседание Совбеза ООН, чтобы оправдать Путина за депортацию украинских детей.

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Дата публикации
Просмотры
3650
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