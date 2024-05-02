Россия запускает дроны-камикадзе над реакторами ЗАЭС: в ГУР показали видео

Враг использует территорию ЗАЭС для запусков дронов, пользуясь тем, что украинские силы не могут наносить ответных ударов.

Подразделения активных действий ГУР Минобороны Украины получили и опубликовали доказательства того, что российские войска используют дроны-камикадзе над ядерными реакторами Запорожской АЭС.

Об этом сообщили в ГУР 2 мая.

Украинские подразделения с помощью средств радиоэлектронной разведки получили видео с российского FPV-беспилотника. Оно содержит маркировку UT4D.TT, указывающую на поставку дрона российским Минобороны.

Также читайте Россия планирует создать провокацию на ЗАЭС и обвинить Украину: в ISW назвали коварную цель

Отмечается, что траектория полета российского дрона-камикадзе проходит над энергоблоками ЗАЭС в направлении подконтрольных Украине Никопольской и Марганецкой громад, которые подвергаются постоянным атакам врага.

Как сообщил представитель ГУР Андрей Черняк в комментарии изданию "Бабель", россияне используют территорию ЗАЭС для запусков дронов, пользуясь тем, что украинские защитники не могут наносить ответные удары в полуторакилометровой зоне вокруг станции.

В ГУР также указали, что оккупанты оборудовали пусковые площадки для своих беспилотников прямо у шестого реактора ЗАЭС.

Читайте главные новости дня:

Кроме того, с лета 2023 года территорию электростанции захватчики начали использовать для тренировок пилотов FPV-дронов. Этим занимается школа "Архангел", финансируемая Главным управлением Генштаба ВС России.

"Перечисленные факты и доказательства – очередное свидетельство преступной и безответственной деятельности государства-агрессора России на оккупированном им ядерном объекте, которая может иметь катастрофические последствия", – отметили в украинской разведке.

В ГУР показали видео, как враг запускает дроны-камикадзе над реакторами ЗАЭС

Напомним, 18 апреля МАГАТЭ сообщило об очередной попытке атаки беспилотника на учебный центр Запорожской АЭС. В то же время в агентстве не уточнили, что этот дрон был российским.

Читайте также: