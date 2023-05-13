Россия запускает очередное ИПСО на фоне успехов ВСУ в Бахмуте: что говорят

Роспропаганда готовит материалы о якобы колоссальных потерях украинской армии, отмечает Олександр Коваленко.
Российская пропагандистская машина готовит очередную информационно-психологическую спецоперацию (ИПСО - ред.) на фоне успешных контратак Сил обороны Украины (СОУ - ред.) в районе Бахмута.
Задача ИПСО – распространение большого количества текстового (комментарии, статьи, рассказы с мест событий) контента, а так же видео и аудио о "колоссальных" потерях ВСУ.
Об этом сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко в Telegram.
"Цель – создание впечатления, что продвижение в районе Бахмута СОУ дается "огромными" потерями и себя совершенно не оправдывает. Это должно, с одной стороны, минимизировать негативный эффект от поражений в российском сегменте и деморализовать украинский сегмент, в который также интегрируют ИПСО", - пишет он.
По мнению Коваленко, в ходе исполнения ИПСО будет использован имеющийся у российских оккупационных войск трофейный реквизит, начиная от формы ВСУ (узнаваемый пиксель и шевроны) и заканчивая техникой. Преимущественно, для убедительности, будет использована трофейная западная техника, Saxon, М113 и HMMWV.
"Параллельно эту волну будут поддерживать как в российских СМИ, так и западные пророссийские ретрансляторы, такие как полковник МакГрегор, подполковник Дениел Дэвис, кандидат в президенты США Кеннеди мл. и прочие вещуны российской пропаганды. Сохраняйте информационную гигиену", - подытожил военно-политический обозреватель.
Напомним, в четверг, 11 мая, бойцы батальона "Айдар" отбили у российских оккупантов территории возле села Ивановское под Бахмутом на Донетчине. Отмечается, что украинские защитники в боях нанесли "существенные потери противнику".
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