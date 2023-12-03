Россия запускает очередную волну ИПСО по обменам военнопленными — Координациный штаб

В ближайшее время на пропагандистских каналах страны-агрессорки будет запущена очередная волна дезинформации о причинах приостановки обменов военнопленными.

С целью дестабилизировать ситуацию внутри украинского общества и посеять недоверие к государственным органам, организующим обмены пленными, российские спецслужбы запускают очередную дезинформацию о причинах приостановки обменов военнопленными.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения 3 декабря.

По информации командования, с лета 2023 года, несмотря на все усилия Киева, уполномоченные представители России систематически усложняют процесс обмена. Чтобы оправдать свое бездействие, российская сторона готовит обвинения против Украины. В частности, Координационному штабу готовятся забросить завышение требований по формуле обмена и намерение вернуть военные из всех без исключения подразделений, в частности тех, к которым Москва питает особую пропагандистскую ярость.

РФ использует тему пленных для ИПСО против украинцев, особенно против уязвимой категории – семей пленных и пропавших без вести.

Относительно действий Украины в переговорном процессе ничего не изменилось с тех пор, удавалось вернуть домой более 300 украинских защитников ежемесячно.

"Попытки противоположной стороны оправдаться, а не продолжать гуманитарную миссию по обмену пленными, свидетельствует о том, что их мало беспокоит судьба большого количества российских военнопленных, попавших в плен на чужой земле, особенно во время последних "мясных штурмов", а также их семей ", – добавили в Координационном штабе.

Командование заверило, что для Украины важен каждый пленник или пропавший без вести, взятый в заложники гражданский и некомбатант. А все российские пленники содержатся согласно нормам международного гуманитарного права, к ним есть беспрепятственный доступ миссий Международного комитета Красного Креста, чего до сих пор не обеспечила российская сторона.

Если в Украине действует Координационный штаб как единственный уполномоченный орган, РФ до сих пор не смогла наладить эффективную и унифицированную работу и коммуникацию.

"Украина и Координационный штаб ежедневно работают над возвращением всех наших защитников и поиском пропавших без вести. Переговорный процесс с противоположной стороной продолжается. Мы готовы передавать российских военнопленных в их семьи, только возвращая домой наших Защитников и Защитниц", – сообщили в штабе.

Добавим, что украинские военные ликвидировали кафиров, расстрелявших пленных бойцов ВСУ возле Степного на Авдеевском направлении.

ВСУ провели штурм той позиции, на которой враг казнил безоружных пленных защитников Украины, и уничтожили всех, кто там был.

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