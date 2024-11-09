Россия запускает по Украине обновленные "Шахеды": эксперты объяснили, в чем их угроза

Оккупанты продолжают терроризировать украинские мирные города постоянными обстрелами. В последнее время путинская армия начала варить по Украине "Шахедами" с термобарической боевой частью.

Все подробности в эксклюзиве ТСН.ua.

Эксперт Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз отметил, что пока речь не идет о массовом использовании дронов именно с термобаристикой.

"Если у других "Шахедов" обломочно-фугасное действие, то у этих боевая часть срабатывает за счет давления, температуры и химических элементов. То есть может идти речь о другом способе поражения", — добавил он.

Как оккупантам удается наращивать производство

По словам бывшего пресс-секретаря Генштаба ВСУ, военного эксперта Владислава Селезнева, враг ищет любые возможности для того, чтобы максимально удешевить дроны. Это позволяет им еще более массировать атаки, чтобы максимально перегрузить наши системы ПВО.

"Оккупанты в течение недели используют несколько сотен дронов, а лишь несколько процентов достигают целей. Поэтому враг ищет любые возможности масштабировать производство и уровень ущерба для Украины", — добавил бывший пресс-секретарь.

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Он также отметил, что целью "Шахедов" может быть любой объект, а уничтожение гражданских объектов — это создание определенного уныния в украинском обществе.

Военный эксперт Роман Свитан в комментарии для ТСН.ua предположил, что возможны такие времена, когда враг увеличит количество выпущенных дронов до 200 единиц одновременно. Но это, по его словам, не станет критическим показателем.

Свитан также добавил, что последние атаки "Шахедов" не являются предвестниками предполагаемого очередного массированного ракетного обстрела Украины.

Смогут ли противостоять украинские военные

The Telegraph сообщили, что Украина уже разрабатывает беспилотник, способный перехватывать российские дроны-камикадзе иранской разработки "Шахед".

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Утверждается, что беспилотник способен летать со скоростью более 160 км в час и подниматься на высоту около 3 км. Будущая разработка будет иметь систему наведения на цель с искусственным интеллектом, которая позволит пилоту наводить на враждебные цели.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: РФ запускает по Украине ОБНОВЛЕННЫЕ "ШАХЕДЫ"! Чем они опасны?

Напомним, с начала августа армия РФ начала активно применять дешевые беспилотники "Гербера", не имеющие боевой части.

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