Россия запустила две ракеты "Калибр" по Харьковщине: что известно о последствиях (фото, видео)

Оккупанты атаковали Харьковщину ракетами "Калибр".
Российская террористическая армия в ночь на 12 июня нанесла ракетный удар по селу в Харьковской области. оккупанты разрушили обычные жилые дома, пострадавших из-за преступлений террористов нет.
Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.
По данным следствия, 12 июня примерно в 03:40 российские военные нанесли ракетный удар двумя ракетами "Калибр" по поселку Хорошево Харьковского района. Ракетный удар нанесен из акватории Черного моря.
Был разрушен двухэтажный жилой дом, повреждены еще 12 домов. В гараже произошел пожар.
Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Напомним, в ночь на 12 июня жители Харькова сообщали о звуках, похожих на взрывы.
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