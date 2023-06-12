Россия запустила две ракеты "Калибр" по Харьковщине: что известно о последствиях (фото, видео)

Российская террористическая армия в ночь на 12 июня нанесла ракетный удар по селу в Харьковской области. оккупанты разрушили обычные жилые дома, пострадавших из-за преступлений террористов нет.

Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.

По данным следствия, 12 июня примерно в 03:40 российские военные нанесли ракетный удар двумя ракетами "Калибр" по поселку Хорошево Харьковского района. Ракетный удар нанесен из акватории Черного моря.

Российские ракетами "Калибр" обстреляли Харьковщину. / Фото: Прокуратура Харьковской области

Был разрушен двухэтажный жилой дом, повреждены еще 12 домов. В гараже произошел пожар.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, в ночь на 12 июня жители Харькова сообщали о звуках, похожих на взрывы.

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