Россия запустила фейк о "еврейских погромах в Житомире": главный раввин Украины и СБУ все опровергли

Россия запустила фейк о "еврейских погромах в Житомире": главный раввин Украины и СБУ все опровергли

Главный раввин Житомира подчеркнул, что Украина – это демократическое государство и никаких преследований здесь нет.

Россия в иностранных СМИ запустила циничный фейк о том, что якобы в Житомире украинцы издеваются над евреями. Однако это совершенно не соответствует действительности.

Об этом сообщил главный раввин Украины Асман Моше Реувен и СБУ.

"В последние дни некоторые СМИ на иврите и английском языках распространили "новость" о том, что в Житомире якобы "произошли массовые нападения украинцев на евреев, включая избиение еврейских жителей детского дома со стороны украинских сотрудников". Я проверил эти сообщения в Житомире, и заявляю, что перед нами – фейкньюз, лживая информация, специально запущенная против Украины во время отражения агрессии со стороны России. Житомирский раввин Шломо Вильгельм также назвал эти сообщения фейковыми. Не поддавайтесь на провокации! Всегда проверяйте информацию", — подчеркнул главный раввин Украины.

СБУ со ссылкой на главного раввина Житомира Шломо Вильгельма также опровергла этот фейк российских пропагандистов. Там подчеркнули, что таким образом РФ хочет посеять межэтническую ненависть.

"Украина – свободная демократическая страна. Здесь мирно и дружно живут люди всех национальностей, здесь выросли мои дети, которые учились в школе, где преподают на украинском языке. О каком нацизме может идти речь? Я призываю всех ответственно относиться к любой информации, проверять все из надежных и честных ресурсов, не доверять хайповым заголовкам на сомнительных вебсайтах. Давайте будем умнее и не позволим режиссерам и технологам этой войны воплотить свои смертоносные сценарии", — сказал раввин Шломо Вильгельм.

Ранее главный раввин Украины проклял всех безразличных, кто молчит о войне.

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