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Россия запустила фейк о том, что Украина отказалась от создания защитной зоны вокруг ЗАЭС

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Россия запустила фейк о том, что Украина отказалась от создания защитной зоны вокруг ЗАЭС

Фото: Associated Press

На заседании Совбеза ООН призвали немедленно прекратить все военные действия вблизи станций

Россияне запустили фейк о том, что Украина вроде бы отказалась от идеи создания защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Пропагандисты отмечают, что Украина «не готова к реализации инициативы МАГАТЭ, которая исключила атаки с территории электростанции и против нее».

"На самом деле как раз Украина поддерживает все усилия международного сообщества по демилитаризации захваченной Запорожской АЭС, а Россия не прекращает систематически обстреливать ядерный объект", — говорится в сообщении Центра.

Добавим, в   Центры напомнили, что в августе 2022 года на заседании Совбеза ООН призвали немедленно прекратить все военные действия вблизи станции, предоставить миссии МАГАТЭ доступ к объекту и создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС.

Напомним, что специалисты возобновили энергопитание Запорожской АЭС, которое было прервано ракетными ударами со стороны российских войск 9 марта.

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Дата публикации
Просмотры
586
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