Россия запустила фейки о взятии Изюма: в Харьковской ОВА опровергают лживую пропаганду

Изюм Харьковской области остается и будет дальше украинским городом. Это подчеркнул председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, опроверг таким образом фейки российской пропаганды.

"Снова провокация от российских СМИ. Им ничего не остается, как врать о якобы "победах". Потому что о таких позорных поражениях, как под Изюмом, даже стыдно сказать с пропагандистских экранов", — написал Синегубов в Telegram.

Он подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины удерживают свои позиции в этом направлении. Украинская армия сразу атакует тех, кто хотя бы пытается приблизиться к городу.

"Изюм – украинский город! Был и будет", — заверил глава военной администрации.

По его словам, даже концентрация российских войск у Изюма не помогает рашистам продвигаться вперед. Украинские войска защищают город и на земле, и в воздухе. Сейчас продолжаются ожесточенные бои.

"Поэтому призываю не верить лживой пропаганде россиян, а доверять официальной информации и Вооруженным Силам Украины!", — добавил Синегубов.