Россия запустила "межконтинентальную" ракету: Путин говорит, что это заставит задуматься недругов РФ

Россия запустила "межконтинентальную" ракету: Путин говорит, что это заставит задуматься недругов РФ

Российские оккупанты сообщают, что это первый пуск ракеты Сармат.

Российское Минобороны сообщает, что на космодроме "Плесецк" оккупанты произвели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

Об испытаниях доложили президенту РФ Владимиру Путину и показали видеозапуск.

Путин заявил, что аналогов в мире нет и долго не будет.

"Это уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших Вооруженных сил. Надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу безумной агрессивной риторики, пытается угрожать нашей стране", — отметил глава страны-агрессорки.

Российские оккупанты сообщают, что это первый пуск ракеты "Сармат".

Путин заявил, что ракета может "преодолевать все современные средства противоракетной обороны". По его словам, для создания ракет использовали только российские узлы, компоненты, детали. Он добавил: "Это будет упрощать серийный выпуск комплекса предприятиями ОПК".

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что "воздушный парк ВСУ несколько увеличился".

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