Россия запустила много "Шахедов": какие города под угрозой
В ряде областей объявлена воздушная тревога. Что известно об угрозе?
Вечером 29 августа во многих регионах Украины объявлена воздушная тревога из-за массированной атаки российских беспилотников.
Об этом сообщают ввоздушных силах ВСУ.
По данным Воздушных сил, Россия снова атакует Украину. Угроза ударных дронов-камикадзе зафиксирована в Сумской, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях . В то же время, на юге Украины активно работает ПВО: в Одесской области украинские военные сбивают вражеские разведывательные дроны.
Из-за атаки воздушная тревога была объявлена во многих регионах страны, в частности в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Кировоградской и уже упомянутых областях. Также и в других областях:
Обновлено: По состоянию на 22:36 воздушную тревогу объявили в Киеве.
Напомним, кремлевский диктатор Владимир Путин готовит новый массированный удар по Украине. Об этом заявил военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко и назвал вероятные даты. По словам Романенко, во время паузы в обстрелах Россия накапливала средства нападения. Поэтому новые удары возможны уже в ближайшие дни.
Также сегодня в Киеве уже объявлялась воздушная тревога.