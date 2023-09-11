Россия запустила несколько ракет по гражданскому судну в Черном море: премьер Британии Риши Сунак

Российская террористическая армия 24 августа запустила несколько ракет по гражданскому грузовому судну в Черном море. Благодаря усилиям ВСУ эту атаку удалось сорвать.

Об этом сообщил премьер-министр Британии Риши Сунак, пишет Guardian.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что в прошлом месяце Россия нацелила несколько ракет на гражданское грузовое судно в Черном море.

Выступая в Палате общин в среду, Сунак сказал: "Сегодня я могу сказать, что Россия атаковала гражданское грузовое судно в Черном море. Благодаря рассекреченным разведывательным данным мы знаем, что 24 августа российские военные нацелились на гражданское грузовое судно в Черном море, выпустив по нему несколько ракет".

В заявлении, обнародованном Министерством иностранных дел Великобритании, говорится, что атаки были "сорваны украинскими силами, которые сбили несколько ракет, направлявшихся в Одесский порт".

"Ракеты, среди которых были две ракеты "Калибр", выпущенные с ракетоносца Черноморского флота, были успешно сбиты украинскими силами 24 августа", — говорится в заявлении.

"Разведданные свидетельствуют, что целью обстрела было грузовое судно под флагом Либерии, пришвартованное в порту", — добавляется в сообщении.

Напомним, Украина объявила военную угрозу для шести российских портов в Черном море.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что будут считать суда с украинским зерном "перевозчиками оружия".

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