Россия запустила несколько ракет по гражданскому судну в Черном море: премьер Британии Риши Сунак

Целью окупантов было гражданское грузовое судно.
Российская террористическая армия 24 августа запустила несколько ракет по гражданскому грузовому судну в Черном море. Благодаря усилиям ВСУ эту атаку удалось сорвать.
Об этом сообщил премьер-министр Британии Риши Сунак, пишет Guardian.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что в прошлом месяце Россия нацелила несколько ракет на гражданское грузовое судно в Черном море.
Выступая в Палате общин в среду, Сунак сказал: "Сегодня я могу сказать, что Россия атаковала гражданское грузовое судно в Черном море. Благодаря рассекреченным разведывательным данным мы знаем, что 24 августа российские военные нацелились на гражданское грузовое судно в Черном море, выпустив по нему несколько ракет".
В заявлении, обнародованном Министерством иностранных дел Великобритании, говорится, что атаки были "сорваны украинскими силами, которые сбили несколько ракет, направлявшихся в Одесский порт".
"Ракеты, среди которых были две ракеты "Калибр", выпущенные с ракетоносца Черноморского флота, были успешно сбиты украинскими силами 24 августа", — говорится в заявлении.
"Разведданные свидетельствуют, что целью обстрела было грузовое судно под флагом Либерии, пришвартованное в порту", — добавляется в сообщении.
Напомним, Украина объявила военную угрозу для шести российских портов в Черном море.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что будут считать суда с украинским зерном "перевозчиками оружия".
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