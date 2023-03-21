Россия запустила по Одесчине ракеты, есть попадания в жилой дом: первые подробности

Российские террористы из истребителей обстреляли регион.
Россия вечером, 21 марта, ракетами обстреляла Одесскую область. Одна из вражеских ракет попала в жилой дом, есть потерпевшие.
Об этом сообщили в Одесской РВА.
Россия из истребителей Су-35 выпустила по Одесчине ракеты. Часть из них сбила ПВО, однако есть попадание в жилой дом.
"Благодаря эффективной работе сил ПВО часть ракет уничтожена, однако есть попадание, в результате чего частично поврежден гражданский дом. Есть пострадавшие, предварительно без жертв. Подразделениями ГСЧС пожар по состоянию на 20:40 локализован", — говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Напомним, во время воздушной тревоги в Одессе были слышны звуки взрывов. Оккупанты ракетами атаковали регион.
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