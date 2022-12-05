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Россия запустила по Полтавщине 10 ракет: в ОВА рассказали, сколько удалось сбить

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
9588
Время на прочтение
1 мин
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Россия запустила по Полтавщине 10 ракет: в ОВА рассказали, сколько удалось сбить

Фото: Associated Press

Никакая российская ракета не упала на Полтавщине.

В Полтавской области 5 декабря во время масштабной воздушной тревоги силы ПВО сбили 10 российских ракет.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.

"На Полтавщине без прилетов. Силы ПВО отработали по полной. Сбили до 10 российских ракет. Все будет Украина!", — сообщил Лунин.

Масштабный обстрел Украины 5 декабря

В Украине 5 декабря во всех регионах, кроме временно оккупированного Крыма, объявили воздушную тревогу. Российские террористы снова организовали масштабный ракетный обстрел Украины.

Известно, что из-за ракетных ударов РФ взрывы прогремели в Одесской области. Поэтому город остался без водоснабжения и тепла. Также удары были зафиксированы в Кривом Роге Днепропетровской области. В "Укрэнерго" подчеркнули, что целью россиян была наша энергетическая инфраструктура.

В Молдове сообщили, что во время воздушной тревоги на их территории упала ракета. По предварительным данным, без пострадавших.

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Дата публикации
Просмотры
9588
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