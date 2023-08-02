Россия запустила по Украине 37 дронов Shahed: Зеленский — о цели Кремля и последствиях попаданий

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 2 августа российские террористы выпустили по Украине 37 иранских беспилотников Shahed. Целью Кремля является уничтожение мирового продовольственного рынка.

Об этом он сказал во время своего вечернего обращения к украинцам.

Зеленский сообщил, что РФ запустила по Украине 37 иранских дронов.

"Часть удалось сбить. Но часть нет. К счастью, люди не пострадали. Есть попадания в южных районах — Одесщина, наши порты. Делаем максимум с партнерами, чтобы увеличить поставки систем противовоздушной обороны. Очень важно, чтобы мир не привык к этому российскому террору. Каждое попадание — это общая проблема. Не только Украины, но и всех тех в мире, стабильность которых Россия пытается уничтожить, когда бьет по нашим портам, по нашей инфраструктуре", — сказал президент.

Украинский лидер подчеркнул, что Россия хочет устроить мировой продовольственный кризис, чтобы выторговать себе преференции.

"Сейчас для российского государства это битва не только против нашей свободы, и не только против нашего государства. Москва ведет битву за глобальную катастрофу: этим сумасшедшим нужно, чтобы продовольственный рынок мира развалился – ценовые кризисы им нужны, им нужны сбои в снабжении. Кто-то там у них думает, что сможет на этом заработать. Кто-то там в Москве надеется, что якобы что-то себе выручит. Это очень опасные надежды", — сказал он.

Атака иранскими дронами в ночь на 2 августа

В ночь на 2 августа ВСУ сбили 23 иранских дрона, которые оккупанты запустили по Украине. Часть вражеских целей ударила по портам на юге.

В ОК "Пивдень" пояснили, что российские оккупанты переключились с атак по портам Великой Одессы на атаки по дунайским портам Одесской области, потому что выискивают новую тактику для нанесения как можно большего ущерба Украине.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что оккупанты атаковали Украину дронами из трех направлений.

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