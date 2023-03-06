Россия запустила по Украине 5 ракет, ВСУ уничтожили систему ПВО окупантов: Генштаб - о ситуации на фронте

Оккупанты за сутки нанесли 42 авиационных и 5 ракетных ударов.

Российские оккупанты пытаются наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Также россияне обстреливают Украину ракетами, иранскими дронами и РСЗО.

Об этом 6 марта говорится в сводке Генштаба ВСУ.

"В течение суток противник нанес 42 авиационных и 5 ракетных ударов. В частности, во время нанесения авиационных ударов враг использовал 11 БпЛА типа Шахед-136, 9 из которых было сбито. Совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по населенным пунктам. Угроза нанесения ракетных ударов остается значительной по всей территории Украины", - говорится в сообщении.

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Формирование наступательных группировок врага не обнаружено. В то же время противник продолжает удерживать свои подразделения недалеко от государственной границы Украины. В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Сеньковка Черниговской области, Стариково, Голышевское, Павловка, Волфино Сумской области и Ветеринарное, Стрелеча, Красное, Терновая, Огурцово, Волчанск, Бударки Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Гряниковка, Невское, Белогоровка и Федоровка. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Путниково, Фиголовка, Двуречная, Гряниковка, Крахмальное Харьковской области, Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Краснопоповка, Диброва Луганской области и Терны, Ямполь, Раздолевка, Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник, не считаясь с потерями, не перестает штурмовать город Бахмут и его окрестности. Также вел наступление в районах населенных пунктов Зализнянское, Дубово-Васильевка и Ивановское – успеха не имел. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Часов Яр, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Дружба, Майорск, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Победа Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов рядом с линией столкновения, в том числе: Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Тоненькое, Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинка, Угледар и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону. Обстрелам подверглись, в частности, Времовка Донецкой области, Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Каменское Запорожской области, а также Шляховое, Казацкое, Тягинка, Чернобаевка, Белозерка Херсонской области и Херсон.

Как оккупанты восполняют потери:

Недавно во временно оккупированном Донецке военные комиссариаты получили указание об уточнении персональных учетных данных офицеров запаса в возрасте до 65 лет включительно, а также солдат, сержантов и прапорщиков запаса до 50-ти лет.

В отеле "Донбасс" города Кадиевка временно оккупированной Луганской области работает военно-врачебная комиссия. Работа ВЛК направлена на признание пригодными раненых военнослужащих 2-го армейского корпуса российских оккупационных войск, для последующего их возвращения в строй. Таким образом, российское военное руководство пытается оперативно восстанавливать свои подразделения.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов и удара по зенитно-ракетному комплексу на огневой позиции.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 района сосредоточения противника и средство противовоздушной обороны врага на огневой позиции.

Напомним, российские оккупанты в Луганской области пытаются атаковать позиции ВСУ силами регулярной армии и большим количеством бронетехники. В район боевых действий стянули больше артиллерии, чем под Бахмутом.

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