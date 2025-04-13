Россия запустила по Украине 55 дронов: что известно о последствиях и сколько "Шахедов" сбили

Россияне снова атаковали Украину "Шахедами" / © tsn.ua

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Российская оккупационная армия в ночь на 13 апреля атаковала Украину 55 ударными беспилотниками «Шахед» и дронами-имитаторами разных типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Известно, что ПВО сбила 43 вражеских БПЛА, еще 12 беспилотников-имитаторов были локционно потеряны и не достигли целей.

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Оккупанты запускали дроны по разным направлениям — Орел, Курск, Приморско-Ахтарск.

43 «Шахеды» удалось сбить на севере, юге и центральных областях Украины.

«Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины», — говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 13 апреля в очередной раз атаковали Киев ударными беспилотниками. К счастью, обошлось без последствий.

В ночь на 13 апреля взрывы прогремели также и в Одессе.