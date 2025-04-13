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Россия запустила по Украине 55 дронов: что известно о последствиях и сколько "Шахедов" сбили
В ночь на 13 апреля Россия вновь запустила по Украине ударные дроны. В Воздушных силах рассказали о последствиях.
Российская оккупационная армия в ночь на 13 апреля атаковала Украину 55 ударными беспилотниками «Шахед» и дронами-имитаторами разных типов.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Известно, что ПВО сбила 43 вражеских БПЛА, еще 12 беспилотников-имитаторов были локционно потеряны и не достигли целей.
Оккупанты запускали дроны по разным направлениям — Орел, Курск, Приморско-Ахтарск.
43 «Шахеды» удалось сбить на севере, юге и центральных областях Украины.
«Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины», — говорится в сообщении.
Напомним, российские оккупанты в ночь на 13 апреля в очередной раз атаковали Киев ударными беспилотниками. К счастью, обошлось без последствий.