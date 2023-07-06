Россия запустила по Украине дроны Shahed: в части областей объявлена воздушная тревога (карта)

Украинцев призывают быть в урьях.

Российская террористическая армия в ночь на 6 июля запустила по Украине иранские дроны Shahed. Во многих областях объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

ВСУ сообщили, что российская террористическая армия ночью 6 июля осуществила запуск трех волн иранских дронов типа "шахед".

"Зафиксированы пуски БпЛА типа "шахед" из Приморско-Ахтарска в направлении Азовского моря. В случае объявления тревоги – направляйтесь в укрытие!", — сообщили в ВСУ.

По состоянию на 23.11 6 июля воздушную тревогу объявили в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Харьковской и Луганской областях. Украинцев призывают быть в безопасных местах.

Воздушная тревога 6 июля

Напомним, в ночь на 6 июля российские террористы выпустили по Львову 10 ракет "Калибр", из которых 7 удалось сбить. Одна из ракет оккупантов попала по жилому дому во Львове. На сегодня известно о 6 погибших.

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