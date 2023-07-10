Россия запустила по Украине дроны Shahed: в Воздушных силах ВСУ предупредили об опасности

Оккупанты снова атакуют Украину иранскими дронами.
Российская террористическая армия ночью 10 июля запустила по Украине иранские дроны. Поэтому возможно объявление воздушной тревоги.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Оккупанты совершили пуск БпЛА типа "Shahed" из Приморско-Ахтарска. Поэтому в Украине уже в ближайшее время возможно распространение воздушных тревог.
"Зафиксирован запуск ударных БпЛА типа "Shahed" из Приморско-Ахтарска. В случае объявления тревоги – направляйтесь в укрытие", — говорится в сообщении.
Напомним, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предупредил украинцев о вероятности новых ракетных ударов по нашему государству после затишья.
Читайте также:
- Новое скандальное заявление Маска о контрнаступлении: "Украина может потерять еще больше территории"
- Риск снизился: в разведке оценили вероятность теракта на Запорожской АЭС и назвали цели врага
- В России расстреляли командира подводной лодки, которая причастна к ракетному удару по Виннице: что известно