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Россия запустила по Украине дроны Shahed: в Воздушных силах ВСУ предупредили об опасности

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
2049
Время на прочтение
1 мин
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Россия запустила по Украине дроны Shahed: в Воздушных силах ВСУ предупредили об опасности

Дрон-камикадзе Shahed

Оккупанты снова атакуют Украину иранскими дронами.

Российская террористическая армия ночью 10 июля запустила по Украине иранские дроны. Поэтому возможно объявление воздушной тревоги.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Оккупанты совершили пуск БпЛА типа "Shahed" из Приморско-Ахтарска. Поэтому в Украине уже в ближайшее время возможно распространение воздушных тревог.

"Зафиксирован запуск ударных БпЛА типа "Shahed" из Приморско-Ахтарска. В случае объявления тревоги – направляйтесь в укрытие", — говорится в сообщении.

Напомним, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предупредил украинцев о вероятности новых ракетных ударов по нашему государству после затишья.

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Дата публикации
Просмотры
2049
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