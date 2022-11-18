Россия запустила по Украине крылатую ракету с имитатором ядерной боеголовки - Defense Express

Оккупанты взяли как минимум одну Х-55 из своего "ядерного арсенала", но "открутили" из этой ракеты ядерную боеголовку.

В одной из двух российских ракет X-55, которую 17 ноября сбили над Киевом, вместо боевой части был "прикручен" блок, являющийся имитатором ядерной боеголовки.

Об этом сообщает Defense Express.

"Это была крылатая ракета типа Х-55, в которой вообще не было боевой части. Вместо нее в этой рашистской ракете был "прикручен" блок, выступавший имитатором ядерной боевой части. Проще говоря – для этого удара орки взяли как минимум одну Х- 55 из своего "ядерного арсенала" "открутили" из этой ракеты ядерную боеголовку и вместо нее поставили пустую "болванку", и так и отстреляли по Украине. Хотя не будем исключать, что по мере развития событий таких ракет окажется как минимум несколько", – говорится в сообщении.

Отмечается, что это свидетельствует о том, что запас крылатых ракет у россиян исчерпывается и подходит к показателю, критическому для Кремля.

В то же время военный эксперт Александр Коваленко в комментарии для ТСН.ua сообщил, что Россия сейчас, несмотря на санкции, может производить ракеты авиационного базирования. Это ракеты Х-101, Х-555. " Эти ракеты они могут производить, у них есть производство, но оно очень медленное. Оно зависит от контрабанды иностранных запчастей. Когда даже есть все оборудование, микросхемы, производство все равно не масштабное — 2-3 ракеты в неделю", — говорит. он.

По мнению Коваленко, самая большая опасность в ближайшее время в том, что Россия может получить иранские баллистические ракеты и использовать их массированно по территории Украины. "Их не будет очень много, не тысячи, но у них достаточно мощные боевые части. Для любого ПВО баллистическая ракета – это очень тяжелая мишень. Своих ракет у России уже гораздо меньше, чем в начале войны. Но они у них есть и они могут их производить в небольшом количестве".

Напомним, 17 ноября РФ в очередной раз совершила новую массированную атаку по Украине. В общей сложности враг выпустил 18 крылатых ракет и пять беспилотников. Некоторые из ракет, к сожалению, попали в инфраструктурные объекты в Днепре, Одесской и Харьковской областях. В частности, в Днепре враг попал в "Южмаш". Там также были ранены 23 человека, среди которых пятнадцатилетняя девушка, и повреждены сотни квартир.

Премьер-министр Денис Шмигаль, комментируя атаку РФ, подчеркнул, что новые ракетные удары по Украине нацелены на добычу газа.

Предыдущий массированный обстрел Украины РФ был 15 ноября. Тогда враг выпустил по Украине около 100 ракет. Это была самая масштабная атака оккупантов с 24 февраля.

Силам украинской ПВО удалось сбить 77 ракет, однако некоторые попали в энергетические объекты и дома в Киеве, где погибла женщина. Из-за обстрелов были повреждены 15 объектов энергетической отрасли, из-за чего в Украине снова введены экстренные отключения света.

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