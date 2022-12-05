Россия запустила по Украине вторую волну ракет – глава Николаевской ОВА Ким

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что Россия выпустила по Украине вторую волну ракет.

Об этом он написал на своем телеграмм-канале.

Ким сообщил, что Россия выпустила по Украине уже вторую волну ракет. Он отметил, что военные прогнозируют, что в общей сложности будет три волны ракетных пусков.

"Но я думаю, что все будет хорошо. Военные со всем справятся", – отметил Ким.

Украинцы призывают находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Ракетный террор Украины 5 декабря

Российские террористы 5 декабря продолжают массово обстреливать Украину ракетами. Взрывы раздались уже в нескольких центральных и южных областях Украины. Также известно о работе ПВО в некоторых регионах.

В настоящее время воздушная тревога продолжается. Украинцев призывают находиться в укрытиях. В последний раз российские террористы выпустили по Украине 70 ракет. Это произошло 23 ноября. Под ударами находится энергетическая инфраструктура Украины. В понедельник, 5 декабря, террористы решили повторить свои "достижения" и уже ударили ракетой по селу в Запорожской области, там есть погибшие.

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