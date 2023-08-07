Россия запустила ракеты по жилому дому в Покровске: Зеленский показал жуткое видео

Целью окупантов в очередной раз стал обычный жилой дом.
Российская террористическая армия в понедельник, 7 августа, запустила две ракеты по обычному жилому дому в Покровске Донецкой области. Известно о жертвах.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский и показал жуткое видео.
Российская террористическая армия продолжает воевать с гражданскими и обычными жилыми домами, уничтожая Донбасс.
"Город Покровск, Донецкая область. Донбасс, от которого Россия пытается оставить только разбитые и обожженные камни. Два ракетных удара. Попадание по обычному жилому дому. К сожалению, есть жертвы. На месте – спасатели и все необходимые службы. Идет спасение людей", – написал Зеленский.
Напомним, 31 июля Россия двумя ракетами атаковала Кривой Рог. Оккупанты попали в жилой дом и учебное заведение. Тогда погибли 6 человек.
Также российские террористы 5 августа и в ночь на 6 августа наносили по Украине комбинированные удары — Оккупанты запустили иранские "шахеды" и крылатые ракеты. Одной из целей оккупационной армии был аэродром в Староконстантинове.
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