Россия запустила вторую волну ракет: куда летят вражеские цели

Вражеские ракеты двигаются в направлении центральных и западных областей.
Утром 2 января террористка Россия запустила вторую волну ракет.
Об этом сообщают Воздушные силы.
"Зафиксирован взлет еще одного МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" Нижегородской области. Возможен повторный пуск аэробалистической ракеты Х-47М2 "Кинжал"", — говорится в сообщении, опубликованном в 08:23.
По данным Воздушных сил, по состоянию на 08:49:
- Ракета в Сумской области, в направлении Полтавской области.
- Группа ракет из Херсонской области через Николаевскую область, северо-западным курсом.
- Группа ракет на севере Полтавской области, курс западный.
- Ракеты в Николаевской области, курсом по Кировоградщине.
- Ракеты в западной части Полтавской области, курс на запад.
Напомним, ТСН.ua собрал актуальную ситуацию в Киеве по состоянию на утро. Читайте по этой ссылке.
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