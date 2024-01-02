Россия запустила вторую волну ракет: куда летят вражеские цели

Вражеские ракеты двигаются в направлении центральных и западных областей.

Утром 2 января террористка Россия запустила вторую волну ракет.

Об этом сообщают Воздушные силы.

"Зафиксирован взлет еще одного МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" Нижегородской области. Возможен повторный пуск аэробалистической ракеты Х-47М2 "Кинжал"", — говорится в сообщении, опубликованном в 08:23.

По данным Воздушных сил, по состоянию на 08:49:

Ракета в Сумской области, в направлении Полтавской области.

Группа ракет из Херсонской области через Николаевскую область, северо-западным курсом.

Группа ракет на севере Полтавской области, курс западный.

Ракеты в Николаевской области, курсом по Кировоградщине.

Ракеты в западной части Полтавской области, курс на запад.

Напомним, ТСН.ua собрал актуальную ситуацию в Киеве по состоянию на утро. Читайте по этой ссылке.

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