Россия защищает Крымский мост выставочным ПВО "Панцирь-С1М": фото

Недавно Telegram-канал "Крымский ветер" опубликовал фотографии, на которых видно размещение зенитно-ракетного пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-С1" непосредственно на Керченском мосту.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал эту ситуацию и обратил внимание на несколько интересных аспектов.

По словам эксперта, на фото с Керченского моста изображен "Панцирь-С1М" — уникальный образец, который пока не является серийным изделием для российских вооруженных сил. Этот зенитный комплекс, разработанный преимущественно для экспорта в страны с "жарким" климатом, отличается специфическим пустынным камуфляжем.

Панцирь-С1М возле Крымского моста / Фото: Telegram / Крымский ветер

"Этот ЗРПК "Панцирь-С1М" является выставочным образцом, который предлагали в основном на экспорт в "жаркие" страны, поэтому у него специфический пустынный камуфляж. Именно эта машина была выставлена на форуме "Армия-2021", а затем она путешествовала по выставкам и демонстрировалась" на советах.

Это может указывать на то, что российская оборонная промышленность не может компенсировать потери и удовлетворить все потребности своей армии.

"Теперь, вот, "охраняет" Керченский мост... А что, кроме выставочных экземпляров, другие "панцири" закончились? Нет, не закончились. Не может закончиться то, производство чего — есть. Но то, что РОВ не могут своим производством компенсировать потери и полностью закрыть потребности — факт," — отметил эксперт.

Напомним, Силы обороны Украины разработали план по возвращению Крыма под контроль Украины и уничтожению Крымского моста.

Читайте также: