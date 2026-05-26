Россия заселяет оккупированные территории чужим населением: в ГУР раскрыли план Кремля

Россия продолжает целенаправленно изменять демографический и этнонациональный состав населения на временно оккупированных территориях Украины. Для этого Москва заселяет захваченные регионы выходцами из РФ и гражданами других государств, в то же время местное население вытесняется из-за последствий войны и оккупационной политики.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Россия меняет состав населения на ВОТ

По данным украинской разведки, государство-агрессор продолжает политику этноцида на временно оккупированных территориях Украины. В ГУР отмечают, что она проявляется в изменении состава населения.

Москва, по информации разведки, активно увеличивает долю неукраинского населения на захваченных территориях. В частности, на ВОТ переселяют выходцев из России, а также граждан других государств — прежде всего, стран Центральной Азии, Африки и Кавказа.

Для этого Кремль использует несколько механизмов:

долгосрочное назначение российских чиновников в оккупационные администрации;

направление выходцев из РФ на работу на временно оккупированные территории Украины по государственным программам сроком пять лет;

льготное ипотечное кредитование для переселенцев на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей;

предоставление земельных участков выходцам из РФ в Крыму и Херсонской области.

По данным ГУР, только в 2025 году земельные участки на территории Крыма получили около 4 тысяч человек.

Демографическая ситуация в оккупации ухудшается

В разведке подчеркивают, что параллельно с переселением неукраинского населения демографическая ситуация на временно оккупированных территориях стремительно ухудшается.

В частности, по итогам 2025 года естественный прирост населения на оккупированной части Донецкой области составил минус 9,9 промилле. Это означает примерно минус 10 человек на тысячу населения.

В ГУР отмечают, что этот показатель в 2,4 раза хуже среднего показателя на территории самой России.

Доля умерших лиц трудоспособного возраста на оккупированной части Донбасса 2025 составила 10,9 тысячи человек. Уровень смертности этой категории населения достиг 6,8 промилле, что превышает среднемировые показатели.

Отдельно в разведке обратили внимание на смертность от травм и внешних факторов. В 2025 году этот показатель на оккупированной части Донбасса составлял 146,1 случая на 100 тысяч населения. Более 83% умерших – люди трудоспособного возраста.

В ГУР подчеркивают, что геноцидная война России и целенаправленная политика оккупационных властей приводят к вытеснению местного населения и постепенному изменению демографического и этнонационального состава временно оккупированных территорий Украины.

Напомним, враг задерживает детей на временно оккупированных территориях, чтобы давить на родителей. Родителям задержанных угрожают лишением родительских прав и депортацией детей в Россию. Причиной задержаний фактически является борьба с детьми, которые проявляют украинскую позицию

