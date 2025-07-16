Россия заваливает фронт чужим оружием: как Северная Корея спасает армию Путина

Иван Тимочко

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Россия оказалась неспособна вести полномасштабную войну без внешней помощи. Армия Путина массово закупает оружие, технику и боеприпасы у Северной Кореи, Ирана и Китая.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

По его словам, РФ покупает у КНДР не только артиллерийские снаряды, но и стрелковое оружие, минометы, реактивные системы залпового огня. В то же время из Ирана поступают комплектующие к ракетам, экипировке и другое военное оборудование.

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Россия не способна вести наступательные операции самостоятельно. Они вынуждены закупать вооружение, контрабандой завозить детали из Европы и полагаться на Северную Корею как хаб между Китаем и РФ», — отметил Тимочко.

Эксперт также добавил, что российское ракетное производство периодически останавливается из-за отсутствия необходимых импортных деталей. По его словам, попытки заместить импорт пока не принесли стабильного результата.

Более того, из-за рисков новой волны мобилизации РФ пытается привлекать иностранцев в армию. Это свидетельствует о серьезных внутренних проблемах с ресурсами.

Напомним, недавно издание Bild написало, что Россия вроде бы готовит новое масштабное наступление на вторую половину лета. Однако в украинском ЦПИ это опровергли, объяснив, что оккупанты пытаются наступать в целом еще с прошлого года, но «новых наступлений», как таковых, нет.

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В свою очередь Axios со ссылкой на источники проинформировал, что Путин во время телефонного разговора с Трампом 3 июля заявил, что в течение следующих 60 дней планирует активизировать усилия по захвату украинских территорий в админграницы, где Россия уже имеет значительное присутствие.