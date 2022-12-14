Россия завербовала в ЧВК "Вагнера" 23 тысячи заключенных

Российских заключенных, которых завербовали в ЧВК "Вагнера", бросают в бой в качестве "пушечного мяса" для штурма украинских позиций.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Сообщается, что всего в российских тюрьмах в ЧВК "Вагнера" удалось завербовать 23 тысяч человек.

Командование российской армии спокойно использует их в качестве "пушечного мяса", потому что их смерти никак не резонируют в обществе и позволяют жителям РФ не думать о потерях.

Сообщается, что из завербованных заключенных формируют штурмовые отряды, командование кафиров следит за их действиями во время штурмовых действий благодаря аэроразведке.

"При этом эти потери не деморализуют ЧВК "Вагнер", ведь квалифицированный личный состав и руководство не участвует в штурме", — отмечают в центре.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе задержан российский агент, который сотрудничал с вагнеровцами и ОМОНом.

Кроме того, мы ранее информировали, что военный эксперт Олег Жданов рассказал о соотношении артиллерии в ВСУ и кафиров на Бахмутском направлении.

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